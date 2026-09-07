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Американская челночная дипломатия опять ничего не добилась

Американская челночная дипломатия опять ничего не добилась

Эксперты обсуждают параметры возможного мирного урегулирования, а политики остаются пессимистами Фото: стоп-кадр трансляции foxnews.

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