Миграционные проблемы, или как высунуть голову из песка и найти решение

Денис Зарюгин

Мигранты (бывшие граждане иностранного государства, получившие гражданство Российской Федерации) подавляющее большинство в России – это выходцы из стран Средней Азии и Закавказья с чуждым коренным россиянам социокультурным менталитетом, наносят огромный ущерб экономике России, т.к. привозят с собой семьи, получают социальные пособия и пенсии, имеют даже больше социальных льгот чем коренные жители (содержание одного мигранта обходится бюджету России в 2,5 млн.руб. в год), при этом не работают (в лучшем случае торгуют на рынке), налоги не платят, а только паразитируют на социальной инфраструктуре. Являются угрозой безопасности России и коренного населения, поскольку из-за того, что их практически невозможно лишить гражданства, пассионарны, терроризируют и изгоняют местное население, совершают уголовные преступления, в т.ч. тяжкие, объединены в организованные преступные сообщества, называемые диаспорами, в их среде процветает исламский фундаментализм.