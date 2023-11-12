Проблемы миграции копились долгие годы. Можно сколько угодно кивать на то, как толпы граждан стран Латинской Америки штурмуют южную границу США, на то, как трещит по швам старушка-Европа от засилья нелегалов с Ближнего Востока и Африки.
Миграционные проблемы, или как высунуть голову из песка и найти решение
Комментарии
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Денис Зарюгин
Мигранты (бывшие граждане иностранного государства, получившие гражданство Российской Федерации) подавляющее большинство в России – это выходцы из стран Средней Азии и Закавказья с чуждым коренным россиянам социокультурным менталитетом, наносят огромный ущерб экономике России, т.к. привозят с собой семьи, получают социальные пособия и пенсии, имеют даже больше социальных льгот чем коренные жители (содержание одного мигранта обходится бюджету России в 2,5 млн.руб. в год), при этом не работают (в лучшем случае торгуют на рынке), налоги не платят, а только паразитируют на социальной инфраструктуре. Являются угрозой безопасности России и коренного населения, поскольку из-за того, что их практически невозможно лишить гражданства, пассионарны, терроризируют и изгоняют местное население, совершают уголовные преступления, в т.ч. тяжкие, объединены в организованные преступные сообщества, называемые диаспорами, в их среде процветает исламский фундаментализм.
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1 час.
Nikolay Zakharov
Я уже тысячу раз в комментах предлагаю.Раз есть нужда, хотя на самом деле вряд ли, то мигрантов приглашать по рабочей визе на непродолжительную вахту в 2-4 недели, и на отдых домой и никаких диаспор. Работодателю обеспечить временное проживание с постоянным постом полиции для порядка и всего делов.А то насоздавали себе проблем,а сейчас всем миром с ними боремся,из - за каких-то коррумпированных полицейских чинов.
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31 мин.
Вера Касьянова
Наглости мигрантов нет предела...давайте еще поплачем за них...
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