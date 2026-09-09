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Камиль Ларин — о Захаряне: «Нам надо забирать его назад»

Известный актер, участник «Квартета И» и болельщик московского «Динамо» Камиль Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

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