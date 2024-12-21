Люди! Включите мозг!

Вадим Кузнецов

А еще интересно, намеренно ли Хайруллин вводит в заблуждение читателей относительно Подоляки и "майданов", или это у него от незнания предмета? Подоляка бы в юности националист, и не скрывает этого. И да, он был комендантом "майдана" в Сумах, тоже этого не скрывает. Только вот Хайруллин как-то не принял во внимание, что на Украине было больше одного "майдана". Пдоляка уже после первого, в котором и участвовал, понял, чем это все пахнет и кто с этого стрижет купоны. Так что прямо во время второго майдана он переехал в Севастополь. Об этом он сам говорил, и много где написано, проверить нетрудно. В молодости очень многие люди совершали ошибки. Мудрость состоит в том, чтобы суметь их признать. Кстати, к Подоляке, к Онуфриенко СБУ подсылало киллеров. А вот к М.Хайруллину нет...