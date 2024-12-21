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  • svet alex
    Интересно, а Юрий Подоляка не брат Михаила Подоляки, ярого бандеровца?Люди! Включите мозг!

Люди! Включите мозг!

Люди! Включите мозг!

Сегодня четко определился новый фронт, открытый врагами внутри страны. М.Хайруллин Марат Хайруллин (https://t.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
А еще интересно, намеренно ли Хайруллин вводит в заблуждение читателей относительно Подоляки и &quot;майданов&quot;, или это у него от незнания предмета? Подоляка бы в юности националист, и не скрывает этого. И да, он был комендантом &quot;майдана&quot; в Сумах, тоже этого не скрывает. Только вот Хайруллин как-то не принял во внимание, что на Украине было больше одного &quot;майдана&quot;. Пдоляка уже после первого, в котором и участвовал, понял, чем это все пахнет и кто с этого стрижет купоны. Так что прямо во время второго майдана он переехал в Севастополь. Об этом он сам говорил, и много где написано, проверить нетрудно. В молодости очень многие люди совершали ошибки. Мудрость состоит в том, чтобы суметь их признать. Кстати, к Подоляке, к Онуфриенко СБУ подсылало киллеров. А вот к М.Хайруллину нет...
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8 час.
Ирина Карначева
Да, Хайрулин поливает грязью Подоляку и уже, под шумок, генерала Попова, при этом ни слова о Тимуре и его команде,хотя суммы хищения, вмененные &quot;команде&quot; и Попову несоизмеримы. Хвалит НГШ(даже не хочется лишний раз фамилию вспоминать. Вот уже 1.5 месяца не найдешь сведений о суде Попова. А дела у нас на фронте хуже нет. Хотя бы Суровикина вернули, ему же не вменяют в вину липовые хищения?
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2 час.
sa
svet alex
Интересно, а Юрий Подоляка не брат Михаила Подоляки, ярого бандеровца?
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1 час.

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