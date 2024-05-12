ДОСААФ снизит возраст приема с 18 до 14 лет

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России планирует снизить возрастной ценз для вступающих с 18 до 14 лет, сообщил ТАСС председатель ДОСААФ РФ, генерал армии Александр Дворников.
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