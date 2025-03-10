В Новосибирске забраковали 1,4 тонн мяса и молока с антибиотиками и химией

Из-за загрязнения чужеродными химическими соединениями 347 тонн продукции по итогам 2024 года было обезврежено, 968 тонн утилизировано и 85 тонн уничтожено, сообщили BFM-Новосибирск в региональном управлении ветеринарии.
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