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В Китае открылся первый в мире музей птерозавров площадью 8 тыс. кв. м

В Китае открылся первый в мире музей птерозавров площадью 8 тыс. кв. м

Первый в мире Национальный геопарк птерозавров открылся в Хами-Ярдан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая.

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