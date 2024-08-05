Жители города на границе с Украиной устроили салют посреди дороги и попали на видео

Жителей города на границе с Украиной переполошил ночной салют отдыхающей компании друзей — жители Мариуполя переполошились и решили, что работают зенитные установки, пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.
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