Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Лет восемь, чтобы тапочки шила!»: поездка «бесправной» 27-летней «Б» на Bentley стоила жизни московскому бизнесмену на мотоцикле

«Лет восемь, чтобы тапочки шила!»: поездка «бесправной» 27-летней «Б» на Bentley стоила жизни московскому бизнесмену на мотоцикле

В соцсетях, как только были озвучены детали биографии и «особенностей вождения» особы, начались массовые призывы к «нулевой терпимости» и судить её также, как когда-то Михаила Ефремова – тот, напомним, за пьяную аварию в столице получил почти максимально возможное наказание.

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