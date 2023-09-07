ФОТО: ОМЕР МЕССИНГЕР/GLOBALLOKPRES ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Армения, страна — участница Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, собирается провести на своей территории совместные военные учения с США.
НАТО ВМЕСТО ОДКБ: АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ ВХОДИТ В АРМЕНИЮ
Комментарии
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Максим Маркин
Политику давно заменила тактика: смотри в прицел ..
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2 час.
Алексей Сафронов
Можно только порадоваться за ара, что они осмысленно выбрали путь самоликвидации, ведь он самый простой для тех кто не идиот смысла в жизни.
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11 мин.
АС
Алексей Сафронов
Нынешняя армения, это коллективный пашинян, которая осознала что не достойна быть продолжателем традиций Великого армянского народа.
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7 мин.
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