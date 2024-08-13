Как почистить газовую плиту подручными средствами, которые точно найдутся у вас дома

Никаких дорогущих средств для уборки — только мыло, уксус и сода. Содержать газовую плиту в чистоте важно не только ради эстетики, но и для собственной безопасности: отверстия горелок, забитые отходами, не позволяют газу свободно течь и могут вызвать аварию.