Северная Корея осудила США

Северная Корея осудила Соединенные Штаты Америки (США) и их союзников за действия, которые она назвала укреплением военных блоков и наращиванием вооружений, последовавшими за состоявшимся на этой неделе саммитом НАТО.
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