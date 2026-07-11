Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Северная Корея осудила США

Северная Корея осудила США

Северная Корея осудила Соединенные Штаты Америки (США) и их союзников за действия, которые она назвала укреплением военных блоков и наращиванием вооружений, последовавшими за состоявшимся на этой неделе саммитом НАТО.

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