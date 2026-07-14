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Иркутск Сегодня

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Старт трудового семестра: 100 студентов-медиков пришли на помощь больницам Иркутска

В Иркутске стартовал трудовой семестр Всероссийского студенческого медицинского отряда «Ангария». Торжественная церемония открытия прошла 14 июля на площади перед санитарно-гигиеническим корпусом Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ).

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