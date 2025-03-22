В Твери перекроют улицу из-за киносъёмок

21 марта тверская администрация выпустила распоряжение о перекрытии одной из улиц города. Так, 24 марта с 15:00 до 19:00 движение и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, будут прекращены на улице Маршала Василевского в посёлке Сахарово (на участке от дома №1 по улице Маршала Василевского до улицы Садовой).