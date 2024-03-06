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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками ЦПЭ МВД по РСО-Алания установлен гражданин, демонстрировавший запрещённую символику

Сотрудниками ЦПЭ МВД по РСО-Алания установлен гражданин, демонстрировавший запрещённую символику

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания установлен 45-летний гражданин Республики Армения, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, за нарушение режима пребывания в РФ демонстрировал сокамерникам татуировки на своем теле, изображающие символику международного общественного движения, признанного на территории Российской Федерации экстремистской организацией.

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