Сотрудниками ЦПЭ МВД по РСО-Алания установлен гражданин, демонстрировавший запрещённую символику

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания установлен 45-летний гражданин Республики Армения, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, за нарушение режима пребывания в РФ демонстрировал сокамерникам татуировки на своем теле, изображающие символику международного общественного движения, признанного на территории Российской Федерации экстремистской организацией.