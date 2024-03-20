Российские активы Danone получат локальные инвесторы

Компания Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone) будет продана российским инвесторам, достигнута договоренность по этому поводу, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании.
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