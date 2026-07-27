Сдам 2 комнатную квартиру 59кв.м улица Щорса Ворошиловский район в Донецке - 30 000 руб

Сдается двухкомнатная квартира. Лучшее предложение центра Донецка ,замечательное расположение для студентов национального технического университетов (пешая доступность ),возле дома остановка транспорта Комсомольский проспект, бульвар Пушкина ,супермаркеты ,аптеки ,ТЦ Континент (1 остановка),театры кинотеатры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии