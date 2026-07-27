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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сдам 2 комнатную квартиру 59кв.м улица Щорса Ворошиловский район в Донецке - 30 000 руб

Сдам 2 комнатную квартиру 59кв.м улица Щорса Ворошиловский район в Донецке - 30 000 руб

Сдается двухкомнатная квартира. Лучшее предложение центра Донецка ,замечательное расположение для студентов национального технического университетов (пешая доступность ),возле дома остановка транспорта Комсомольский проспект, бульвар Пушкина ,супермаркеты ,аптеки ,ТЦ Континент (1 остановка),театры кинотеатры.

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