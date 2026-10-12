Кафельников назвал большим достижением попадание Андреевой в топ-3 WTA

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал большим достижением попадание 19-летней Мирры Андреевой в топ-3 лучших теннисисток, но отметил важность мерок.
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