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ТСН24

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Эксперт Дубровина рассказала, как сделать дневной сон полезным

Эксперт Дубровина рассказала, как сделать дневной сон полезным

Дневной сон может работать в разы эффективнее кофе, если правильно им пользоваться. Доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина рассказала, как правильно организовать отдых днем, чтобы набраться сил и не проснуться еще более разбитым.

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