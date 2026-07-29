Эксперт Дубровина рассказала, как сделать дневной сон полезным

Дневной сон может работать в разы эффективнее кофе, если правильно им пользоваться. Доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина рассказала, как правильно организовать отдых днем, чтобы набраться сил и не проснуться еще более разбитым.