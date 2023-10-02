Начало рабочей недели в Петербурге, оказавшемся на периферии циклона, отметится неустойчивой погодой

Северная столица оказалась на периферии циклона. Погода в понедельник будет крайне неустойчива. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своих социальных сетях рассказал, что 2 октября Петербург ощутит влияние периферии очередного циклонического вихря.
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