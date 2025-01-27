Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Белграде протестующие начали окружать заблокированную дорогу

В Белграде протестующие начали окружать заблокированную дорогу

Столица Сербии снова погрузилась в массовые протесты. К крупной транспортной развязке, прежде заблокированной, стягиваются большие массы людей, преимущественно это молодежь и студенты, оппозиционные силы.

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