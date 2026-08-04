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В России утвердили ГОСТ по управлению сотрудниками

В России утвердили ГОСТ по управлению сотрудниками

Согласно утвержденному Росстандартом новому ГОСТу на управление безопасностью труда и охраной здоровья, который заработает с 1 февраля 2027 года, поощрение и поддержка участия в труде с большей вероятностью нежели принуждение «обеспечат результативность и устойчивость».

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