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В Москве студент выиграл 1 млн рублей в «Камень-ножницы-бумага»

В Москве студент выиграл 1 млн рублей в «Камень-ножницы-бумага»

В Москве состоялся первый чемпионат столицы по игре «Камень-ножницы-бумага». В соревнованиях приняли участие 48 лучших игроков, прошедших все этапы отбора, сообщает столичный Департамент торговли в Telegram-канале.

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