В Москве студент выиграл 1 млн рублей в «Камень-ножницы-бумага»

В Москве состоялся первый чемпионат столицы по игре «Камень-ножницы-бумага». В соревнованиях приняли участие 48 лучших игроков, прошедших все этапы отбора, сообщает столичный Департамент торговли в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии