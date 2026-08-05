В Невьянске прошёл рейд «Комендантский патруль» — родителям напомнили о ночных ограничениях для детей

Сотрудники полиции Невьянска совместно с представителями субъектов профилактики провели рейд по семьям в рамках ОПМ «Комендантский патруль» для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и защиты их прав.
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