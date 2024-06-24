Nintendo не хочет раскрывать новую студию-разработчика Mario & Luigi Nintendo не раскрыва...

Nintendo не хочет раскрывать новую студию-разработчика Mario & LuigiNintendo не раскрывает, кто занимается разработкой только что анонсированного возрождения Mario & Luigi, но утверждает, что некоторые из оригинальных разработчиков серии принимают в нём участие.
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