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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Даку в «Спартаке»: «А куда девать Угальде, он же не станет в запасе сидеть? Вдвоем они могут забить больше, чем некоторые клубы. Интересное усиление»

Бывший полузащитник « Спартака » Александр Мостовой высказался о трансфере Мирлинда Даку . Красно-белые официально объявили о переходе нападающего из «Рубина».

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