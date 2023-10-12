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Необыкновенный фашизм. Самоубийство Государства Израиль

Необыкновенный фашизм. Самоубийство Государства Израиль

Правительство Израиля пообещало своим врагам из ХАМАС геноцид и исполняет своё обещание. Страшные времена для палестинцев уже настали.

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Комментарии
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d
demyr150648
Думаю, автор, попадешь ты под нож палестинцу, и никто  о тебе - жидовском прихвостене - не пожалеет! А государство Израиль исжило себя, построенное на лжи и насилии, оно от насилия обязательно погибнет.
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14 час.
Юрий Золотарев
&quot;Не буди лихо, пока оно тихо&quot; - так, кажется? Ни в грамм не завидую Израилю! Поскольку они, убивая другой народ,  могут подписать (ПОДПИСЫВАЮТ!) себе смертный приговор
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10 час.
Валерий Светлый
СМЕРТЬ ФАШИСТСКОМУ ГОСУДАРСТВУ!
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7 час.

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