Нет разницы, каким типом вакцины ревакцинироваться – казахстанский эксперт

Алматы. 19 ноября. КазТАГ – Нет разницы, каким типом вакцины ревакцинироваться от коронавируса, считает профессор кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Куляш Курманова.
Алматы. 19 ноября. КазТАГ – Нет разницы, каким типом вакцины ревакцинироваться от коронавируса, считает профессор кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Куляш Курманова.
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