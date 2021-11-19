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Нет разницы, каким типом вакцины ревакцинироваться – казахстанский эксперт

Нет разницы, каким типом вакцины ревакцинироваться – казахстанский эксперт

Алматы. 19 ноября. КазТАГ – Нет разницы, каким типом вакцины ревакцинироваться от коронавируса, считает профессор кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Куляш Курманова.

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