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Царьград

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"Запредельный ввод резервов". Котлы. Два русских гарнизона в окружении: Решающая битва за Суджу. Несколько часов до масштабного удара

"Запредельный ввод резервов". Котлы. Два русских гарнизона в окружении: Решающая битва за Суджу. Несколько часов до масштабного удара

Несмотря на то, что контрнаступ противника 6 февраля "захлебнулся", а "разведка боем" стоила противнику жизни как минимум двух батальонных тактических групп, и военкоры, и бойцы уверены, что это может быть только начало атаки врага.

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Комментарии
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ЗК
Зоя Келешиди
Нашим доблестным воинам мужества и терпения, св. Георгий Вам в помощь. Господь спаси и сохрани наших сыновей... 🙏🙏🙏
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