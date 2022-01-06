Цены на нефть стали снижаться — Казахстан ни при чем

6 января, впервые за четыре торговые сессии, цены на нефть пошли вниз. Стоимость мартовских фьючерсов Brent на лондонской ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $79,66 за баррель, что на $1,14 (1,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.