Нефть Капитал

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Цены на нефть стали снижаться — Казахстан ни при чем

Цены на нефть стали снижаться — Казахстан ни при чем

6 января, впервые за четыре торговые сессии, цены на нефть пошли вниз. Стоимость мартовских фьючерсов Brent на лондонской ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $79,66 за баррель, что на $1,14 (1,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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