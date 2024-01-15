Экс-теннисистка Дмитриева: в первом сете матча AO Медведев проверял себя

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева поделилась размышлениями о победе российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), рассказав, с какой трудностью пришлось столкнуться спортсмену.
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