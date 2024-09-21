Названо точное время начала астрономической осени в Новосибирске

Начало астрономической осени произойдет в Новосибирске 22 сентября в 19 часов 43 минуты. День, когда Солнце, двигаясь по своему годовому пути в сторону южного полушария, пересекает небесный экватор, называют осенним равноденствием.
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