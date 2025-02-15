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Косачев: на Мюнхенской конференции произошли «похороны» коллективного Запада

Косачев: на Мюнхенской конференции произошли «похороны» коллективного Запада

На 61-й Мюнхенской конференции по безопасности произошли «похороны» коллективного Запада. Соответствующую точку зрения выразил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

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