Почти 1400 крымчан состоят в Федеральном регистре доноров костного мозга

Отдать частичку себя: в Крыму выросло количество доноров костного мозга ЩЕДРЫ НА КРОВЬ Когда курсы химиотерапии не приносят нужного эффекта в лечении острых состояний, обращаются к трансплантации клеток костного мозга.
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