Новейшие оборонные разработки России показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби

Экспортная версия танка Т-90МС «Прорыв» на выставке IDEX-2025 / © ТАСС Президент ОАЭ, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, посетил российскую экспозицию и внимательно осмотрел зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» с новыми управляемыми ракетами для поражения БПЛА и танк Т-90МС «Прорыв», который российские оружейники впервые представили в обновленном облике за рубежом.