БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В «мутной воде» указа Путина некоторые могут поймать крупный куш

В «мутной воде» указа Путина некоторые могут поймать крупный куш

Андрей Бунич: «Внешнее управление может быть использовано для смены владельцев бизнеса» Ирина Мишина Фото: Олег Наумов/ ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Андрей Бунич Президент России подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры, чьи владельцы не обеспечили должный уровень безопасности, могут быть переданы во временное управление по решению правительства.

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Комментарии
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Галина Гельдыева
Надо поставить жесткие рамки между олигархами и властью, власть должна управлять олигархами как в Китае, зачем выдумывать разные сложности, антимонии разводить такими статейками, лишь бы оттянуть, лишь бы затянуть, а потом неимоверными усилиями ликвидировать последствия, неужели эта идиотская черта - делать выводы раньше времени - будет преследовать все наши решения.
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3 н.
лм
людмила мишенкова
То есть Указ двойного назначения ?
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3 н.
kayalex
Бла бла бла
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3 н.