В «мутной воде» указа Путина некоторые могут поймать крупный куш

Галина Гельдыева

Надо поставить жесткие рамки между олигархами и властью, власть должна управлять олигархами как в Китае, зачем выдумывать разные сложности, антимонии разводить такими статейками, лишь бы оттянуть, лишь бы затянуть, а потом неимоверными усилиями ликвидировать последствия, неужели эта идиотская черта - делать выводы раньше времени - будет преследовать все наши решения.