В течение прошедшей ночи над объектами РФ уничтожены 26 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи с 19 на 20 июля уничтожены двадцать шесть вражеских БПЛА. При попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать шесть БПЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области, сообщает МО РФ.