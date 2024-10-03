Новые льготы введены по налогу на имущество

В УФНС по РК объяснили, кто может не платить, но спать спокойно В конце сентября состоялось заседание общественного совета при управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) России по РК, на котором подробно рассказали о произошедших изменениях в начислении и уплате имущественных налогов физических лиц.
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