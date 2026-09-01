Пророчество математика: человечество ждет Судный день 13 ноября Юлия ЧелкановаВ научных и околонаучных кругах вновь активно обсуждается дата, которую еще в 1960 году австрийский математик Гайнц фон Ферстер обозначил как гипотетическую точку коллапса человеческой цивилизации из-за перенаселения.