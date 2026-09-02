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Земля

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Когда идеальная квартира не спасает сделку: история о доверии, возрасте продавца и сорванных переговорах

Когда идеальная квартира не спасает сделку: история о доверии, возрасте продавца и сорванных переговорах

В сфере недвижимости довольно часто встречается ситуация, когда объект полностью устраивает покупателя, но процесс купли-продажи превращается в череду неожиданных препятствий.

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