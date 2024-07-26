Мораторий на проверки общепита и ретейла намерены частично снять

В России могут в ближайшее время частично снять мораторий на проверки общепита, ретейла и пищевиков. Таким образом, Роспотребнадзор сможет выезжать на те предприятия, которые не уведомили службу о начале своей деятельности.
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