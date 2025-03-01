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  • Eduard
    Комедианту указали на его колпачек!В Белом доме умер...
  • Jolie
    100% Вы правы. Мужчин свободных достаточно.Я стала любовнице...
  • Иван Ураганов
    В Белом доме умер...

В Белом доме умер ничтожный актер

В Белом доме умер ничтожный актер

Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Жаль, что  к этой встрече   принимающей стороной не были  показаны все  &quot;подвиги&quot; Зеленского: Запрет русского языка. агрессию  на  Донбасс  до признания  Донбасса  Россией, но агрессия не  прекратилась и после этого,  русофобия.  повсеместный  террор, который практикуется и сейчас, запрет на  православную религию, хотя именно ее  исповедовал народ Украины, тотальная  коррупция,  предательство своих же  людей   и так  далее.  Это только перечислена  небольшая часть всех гадостей, который  творил &quot;президент&quot;  Зеленский.  Неплохо было бы систематизровать  всё, к чему приложил руку Зеленский.
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23 час.
Иван Ураганов
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23 час.
Eduard
Комедианту указали на его колпачек!
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19 час.
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