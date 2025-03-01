Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.
В Белом доме умер ничтожный актер
Комментарии
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Ольга Каширина
Жаль, что к этой встрече принимающей стороной не были показаны все "подвиги" Зеленского: Запрет русского языка. агрессию на Донбасс до признания Донбасса Россией, но агрессия не прекратилась и после этого, русофобия. повсеместный террор, который практикуется и сейчас, запрет на православную религию, хотя именно ее исповедовал народ Украины, тотальная коррупция, предательство своих же людей и так далее. Это только перечислена небольшая часть всех гадостей, который творил "президент" Зеленский. Неплохо было бы систематизровать всё, к чему приложил руку Зеленский.
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23 час.
Иван Ураганов
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23 час.
Eduard
Комедианту указали на его колпачек!
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19 час.
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