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Архиерейское всенощное бдение прошло в Ахтырском кафедральном соборе Орла

5 сентября, в канун Недели 14-й по Пятидесятнице и дня памяти равноапостольного Космы Этолийского, священномученика Евтихия и перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, в Ахтырском кафедральном соборе города Орла состоялось архиерейское всенощное бдение.

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