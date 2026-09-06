Архиерейское всенощное бдение прошло в Ахтырском кафедральном соборе Орла

5 сентября, в канун Недели 14-й по Пятидесятнице и дня памяти равноапостольного Космы Этолийского, священномученика Евтихия и перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, в Ахтырском кафедральном соборе города Орла состоялось архиерейское всенощное бдение.