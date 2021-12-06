Мэр Самары Елена Лапушкина 2 декабря поручила бороться с блошиным рынком на Физкультурной

Глава Самары получила жалобу на незаконную торговлю у домов по Физкультурной. В четверг 2 декабря глава Самары Елена Лапушкина в ходе приема жителей города получила жалобу на стихийную торговлю, которая регулярно разворачивается возле домов по ул.