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Царьград

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"Либо ещё не началось, либо не получилось": Прошло 10 дней с момента общения Зеленским закрыть небо над Россией

"Либо ещё не началось, либо не получилось": Прошло 10 дней с момента общения Зеленским закрыть небо над Россией

Прошло больше недели с тех пор, как Владимир Зеленский призвал иностранные авиакомпании отказаться от полётов в Россию, пообещав "закрыть небо" над нашей страной.

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