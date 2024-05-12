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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЭСК поддержала решение Шадыханова не назначать пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Пари НН» на 91-й минуте

В комиссии сообщили, что арбитр Павел Шадыханов правильно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 91-й минуте матча.

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