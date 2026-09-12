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Пятый канал

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Си Цзиньпин заявил о важности БРИКС для сотрудничества развивающихся стран

Си Цзиньпин заявил о важности БРИКС для сотрудничества развивающихся стран

БРИКС — самая влиятельная платформа для развивающихся стран. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, выступая на саммите объединения, который проходит в Индии.

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