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Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму

Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму ☃️☃️⛄️ Температурная норма в большей части страны будет превышена на 3-4°C, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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