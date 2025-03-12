Лавров назвал «возвращением к нормальности» политические события в США

Происходящее в США с приходом на пост президента Дональда Трампа - это «возвращение к нормальности». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью западным журналистам, отметив, что нынешняя администрация Штатов не исповедует христианских ценностей.