НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Свежие комментарии

  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

Сын красноярского экс-губернатора Артем Усс попал под санкции Украины

Сын красноярского экс-губернатора Артем Усс попал под санкции Украины

Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс попал под санкции Украины. Это следует из текста указа президента Украины Владимира Зеленского, который 23 ноября 2023 года разместили на его сайте.

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