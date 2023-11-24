Сын красноярского экс-губернатора Артем Усс попал под санкции Украины

Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс попал под санкции Украины. Это следует из текста указа президента Украины Владимира Зеленского, который 23 ноября 2023 года разместили на его сайте.
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